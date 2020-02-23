SON DAKİKA! Halil Umut Meler'den Ersun Yanal'a kırmızı kart

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 66. dakikasında Halil Umut Meler, Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi. Deneyimli tek adam, derbinin geri kalanını tribünde yer aldı.

23 Şubat 2020, Pazar 20:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Halil Umut Meler'den Ersun Yanal'a kırmızı kart

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor. Ev sahibinde Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Dirar ve Isla, sarı kart görürken, konuk ekipte Belhanda, Radamel Falcao, Seri, Donk ile Mariano sarı kart gören isimler oldu.

Art arda gelen kartlardan Ersun Yanal da nasibini aldı. . Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.

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