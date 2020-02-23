Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor. Ev sahibinde Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Dirar ve Isla, sarı kart görürken, konuk ekipte Belhanda, Radamel Falcao, Seri, Donk ile Mariano sarı kart gören isimler oldu.

Art arda gelen kartlardan Ersun Yanal da nasibini aldı. . Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.



