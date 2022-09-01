Son dakika | Halil Dervişoğlu imzayı attı

Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Geçen sezon Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Championship ekiplerinden Burnley'e 1 yıllığına kiralandı.

Halil Dervişoğlu için Galatasaray, Trabzonspor ve bir çok kulüp teklif yapmasına rağmen 23 yaşındaki golcü futbolcu tercihini Vincent Company'nin çalıştırdığı Burnley'den yana kullandı.

Burnley kulübü Brentford'a kiralama bedeli olarak 850 bin Pound ödeyecek.

33 maça çıkmıştı

Halil Dervişoğlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkmış 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

22 yaşındaki golcü futbolcu geçen yıl A Milli Takım formasıyla 9 maça çıkıp 5 gol atmıştı.