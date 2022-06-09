Son dakika! Halil Akbunar transferi için rest çekti

Spor Toto Süper Lig'i 19. sırada tamamlayarak, lige veda eden Göztepe 'de Halil Akbunar krizi gündemde. İzmir temsilcisinin kaptanı Halil Akbunar, gösterdiği başarılı performans ile takımların dikkatini çekmiş ve transfer listelerine girmişti. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, transferi için kulübüne rest çekti.

Trabzonspor "Bonservis problemini çöz" dedi

Sabah'ın haberine göre Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'un, oyuncu ile görüşme kaydettiği ve "Bonservis problemini çöz. Kapımız sana açık" dediği kaydedildi.

Halil'den Göztepe'ye rest

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Halil Akbunar'ın ise bu durum karşısında kulübü Göztepe ile görüştüğü ve rest çektiği ifade edildi. Halil Akbunar, "Bırakın, gideyim. Trabzon'da oynamak istiyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi ve Avcı

Spor Toto Süper Lig'den düşerek, gelecek sezon için TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de dikkat çeken en önemli isim Halil Akbunar'dı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da oynamak isteğinin en büyük sebeplerinden birinin Şampiyonlar Ligi, diğerinin ise Abdullah Avcu faktörü olduğu belirtildi.

Halil Akbunar'ın Göztepe karnesi

Göztepe'nin altyaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2012 yılında A takıma yükselmeyi başaran Halil Akbunar, Sarı-Kırmızılı kulüpte toplam 310 maça çıktı ve 49 gol, 52 asist yaptı. Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon ise 34 karşılaşmada görev alırken, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli kanat, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.