Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Göztepe 'de transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibi 28 yaşındaki sağ kanat futbolcusu Halil Akbunar'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.









Göztepe'den Halil Akbunar'a mesaj

"Çünkü ayrılık da sevdaya dahil...

Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz.

Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal..."









Halil Akbunar'dan veda açıklaması

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin yıllarca formasını terleten Halil Akbunar, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olurken veda açıklaması yaptı. Göztepe'ye gönüyden bağlı olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Hissettiğim duyguları anlatmamın, kelimelere dökmemin en zor olduğu anlardan birini yaşıyorum. Mesleki kariyerimin başrolü, çocukluğum, gençliğim, sevincim, hüznüm tüm duyguları büyük bir coşku ile yaşadığım Göztepe'me sadece futbolcu Halil olarak veda ediyorum. Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek. Adımın önüne aldığım Göztepeli sıfatını ömür boyu gururla taşımanın mutluluğu ile yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin yuvası olduğunu ifade eden Halil Akbunar şöyle devam etti:

"Türk futbolunda ender görülen, bir kulüpte uzun yıllar forma giyme şansı bana yuvam dediğim Göztepe'mde nasip oldu. Her çocuk gibi sokak arasında futbol oynarken kurduğum hayaller bu şanlı forma ile gerçek oldu. Bu yolda çok sevindik, çok kırıldık, çok ağladık. Kısaca tüm duyguları her Göztepeli gibi en doruklarda yaşadık. Bugüne kadar Şanlı Göztepe için sahada oldum. Bundan sonra ise saha dışında tüm kalbimle tuttuğum kulübüme desteğim sürecek. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen aileme, başkanımız Mehmet Sepil’e,Talat Papatya’ya, İlhan Şahin’e, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize, taraftarlarımıza, unuttuğum tüm Göztepe neferlerine teşekkürü bir borç bilirim. Hakkım varsa helal olsun. Ayrılıklar da sevdaya dahil."







