Milan formasıyla pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu hakkında bugün gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. İtalyan basını, milli futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Milano ekibinden ayrılmayı düşündüğünü yazdı.

Çizme'nin ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre 26 yaşındaki sol açık, Milan ile kontratını yenilemeye yanaşmazken Bundesliga'ya geri dönmeyi kafasına koydu. Haberde oyuncunun yeni rotasının ise RB Leipzig ve Hertha Berlin olabileceği ifade edildi.

Büyük yankı uyandıran bu habere Hakan'ın yanıtı ise gecikmedi. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Çalhanoğlu, "Bugün gazetelerde çok yalan haber var." diyerek kulüpten ayrılacağına yönelik iddiaları net bir dille yalanladı. Üç sezondur Milan forması giyen yıldız isim, bu sezon forma şansı bulduğu 35 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti. Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 14,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler