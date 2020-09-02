SON DAKİKA | Hakan Çalhanoğlu 2024 yılına kadar Milan'da
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, bu sezon 36 maçta 10 gol 8 asistlik performansıyla lige damga vuran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yola devam ediyor. İtalyan devi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Çalhanoğlu'nun takımla olan kontratını uzatma konusunda anlaşma sağladı.
Milan'da koronavirüs arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu, kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Milannews24'ün haberine göre; Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden yönetimle anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi. Kulübün de yakın zamanda Hakan'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyuracakları belirtildi.
Performansı ile etkiledi
2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı. Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, pandemi arası sonrasında müthiş bir çıkış yapan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.
İlgili Haberler
Hakan'ın büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Zlatan, "Hakan Çalhanoğlu ile ilk tanıştığımda ona, Milan'da 10 numaranın büyük bir ayrıcalık olduğunu ve bu takımda 10 numara giyen her oyuncunun müthiş olmak zorunda olduğunu söyledim. Büyük bir sorumluluğu var ve iyi çalışırsa, altından kalkabilir. Geçtiğimiz 6 ayda gerçekten iyi çalıştı, böyle devam etmeli. Durmamalı, kendinden hiçbir zaman memnun kalmamalı. Umarım böyle devam eder, daha iyisini yapabileceğini de biliyorum." ifadelerini kullandı.
Milliyet/Skorer