BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Teenage Hadebe, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Oyuncunun menajerliğini yürüten Gibson Mahachi, Güney Afrika basınına verdiği röportajda konuyla ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kick Off adlı internet sitesine konuşan Manachi, oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak "Hadebe, bu hafta Zimbabve'ye geliyor. Kendisiyle önümüzdeki seçenekleri değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de çok iyi bir sezon geçirdi. Onun için öncelik Avrupa'da kalmak. Kulübüyle sözleşmesi sürüyor ama teklifleri de değerlendirecek. Güney Afrika'dan herhangi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

Malatyaspor ile iki yıl daha mukavelesi bulunan Zimbabveli savunmacı geride kalan sezonda 28 maçta forma şansı bulmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler