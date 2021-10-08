Gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan iki tecrübeli futbolcu için yolun sonu gözüküyor.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Falcao ile vedalaşabilmişti. Cim-Bom’da her iki ismin ayrılması durumunda sezon sonuna kadar alacakları bonuslar ve yarım sezonluk ücretlerinden tasarruf edilmesinin de planlandığı belirtildi. G.Saray bu operasyonu oyunculara belli bir ücret ödemesi gerçekleştirir ve oyuncuların bonservislerini kendilerine verirse yaklaşık 4-5 milyon euro tasarruf sağlamış olacak. İki oyuncunun ayrılmasıyla beraber bir kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.

Forma Ömer Bayram'a

Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram artık daha fazla süre alacak. Fatih Terim, solbekte ofansif yönünün daha etkili olması nedeniyle Van Aanholt’un yerine Ömer Bayram’ı daha çok kullanma kararı aldı.

Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı sahaya giren ve sergilediği performansla dikkatleri çeken Ömer Bayram, Mustafa Muhammed’in golünde de asist yapmıştı.

Yıldız sol bek son dakikalarda kazanılan Hatayspor maçında da Luyindama’ya ortayı yapan isim olmuştu.