Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" açıklamasında bulundu.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.



