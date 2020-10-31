Son dakika haberler: İzmir'deki depremde can kaybı 28'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28, yaralı sayısının 243 olduğunu açıkladı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Son dakika haberler: İzmir'deki depremde can kaybı 28'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda" açıklamasında bulundu.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.


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