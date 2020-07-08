Son dakika haberi | UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda B Ligi 3.Grup'ta mücadele edecek A Milli Takım, ilk maçını Macaristan ile Sivas'ta oynayacak. TRTSpor'un paylaştığı habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Macaristan maçının 3 Eylül 2020 tarihinde Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacağına karar verdi.

Böylece Sivas'ta ilk kez A Milli Takım maç yapmış olacak