Türk hakemliğinin uluslararası platformdaki kanayan yarasının son kurbanı Zorbay Küçük oldu. İlk defa 2022 yılında FIFA listesine giren Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon’da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA’nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

Zorbay Küçük’ün durumu Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, genç hakemin 2023 yılı FIFA listesinde kalıp kalmayacağı da tartışma yarattı. Süper Lig’e de iyi bir başlangıç yapamayan Zorbay Küçük, ilk 6 haftada sadece iki maça çıkabildi, Karagümrük- Alanyaspor ve Giresunspor- Konyaspor karşılaşmalarında düdük çalabildi. HKüçük’ün performansı zaten dar bir kadroyla atama yapmak zorunda kalan MHK’yi sıkıntılı durumda bıraktı.

MHK HAREKETE GEÇTİ

Son yıllarda sadece kural bilgisi değil, yabancı dil sorunu da yaşayan Türk hakemlerin UEFA nezdinde prestij kaybetmesi, Merkez Hakem Kurulu’nu harekete geçirdi. Kurul, FIFA listesine aday olacak Süper Lig, Süper Lig yardımcı, plaj futbolu, futsal ve kadın hakemler için piyasada güvenirliği kabul edilmiş bir kurum üzerinden sınavlar programladı.

Yabancı dili yeterli olmayan isimler listeye kesinlikle giremeyecek. Uygulamanın uzun yıllardır FIFA listelerinin objektif olmayan kriterlerle belirlenmesi ve hakemlerimizin uluslararası müsabakalarda yetersizliğinin tespit edilmesi üzerine başlatıldığı da bildirildi.

RESMİ MAÇ VERMEDİLER

FIFA ve UEFA, sınavları geçemediği için Zorbay Küçük’ü resmi maçlarda hiç görevlendirmedi. Küçük sadece 29 Mart’ta Kongo ile Sierra Leone arasında oynanan hazırlık maçını yönetti.

ROSETTI ÇOK KATI

Avrupa futbolunun patronu, hakemler konusunda çok titiz davranıyor. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti de katı tutumu ile biliniyor. Kural bilgisi ve testler özellikle Türk hakemlerinin korkulu rüyası olurken, sınavlarda yöneltilen 20 sorunun en az 15 tanesinin doğru yanıtlanması isteniyor. Sözlü sınavlar online yapılıyor ve 10 dakika süren mülakat şeklinde gerçekleştiriliyor. Atletik testler ise SDS veya Yo-yo olarak uygulanıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ATANDI

Kritik görev Süper Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, FIFA kokartı tehlikeye giren Zorbay Küçük’ü İstanbulspor ile Beşiktaş arasında cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maçta görevlendirdi.

16 Eylül Cuma

Galatasaray -Konyaspor .............. Abdulkadir Bitigen

A.Hatayspor-Kayserispor ................ Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi

Ümraniyespor-Kaşımpaşa ...............Suat Arslanboğa

Antalyaspor-Adana Demir ......................Ali Palabıyık

18 Eylül Pazar

Başakşehir-Karagümrük .................. Bahattin Şimşek

Trabzonspor-Gaziantep .......................Mete Kalkavan

Ankaragücü-Sivasspor ...................Sarper Barış Saka

Fenerbahçe -Alanyaspor ......................Hüseyin Göçek

FIFA KADROSU DEĞİŞİYOR MU?

Türk futbolunun dünyadaki en başarılı yüzü olarak bilinen Cüneyt Çakır’ın hakemliği bırakmasından sonra gözler MHK’ye çevrildi. Çakır’ın yerine Atilla Karaoğlan’ın listeye girmesine kesin gözüyle bakılırken, Zorbay Küçük’ün kokartını iade etmesi durumunda Erkan Özdamar ve Kadir Sağlam’ın FIFA’ya aday gösterilebileceği kaydedildi. Bilindiği gibi ülkemize tanınan 7 kişilik kontenjan Çakır’ın vedasıyla birlikte; Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen ve Zorbay Küçük tarafından kullanılıyordu. (Skorer)