Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş 'ın yolunu tutan Salih Uçan, Sergen Yalçın döneminde ilk haftalarda forma şansı bulurken, yıldız futbolcuların kadroya dahil edilmesi sonrasında arka planda kaldı. Bazı maçlarda kadroda yer alırken oyuna dahil edilmedi bazı karşılaşmalarda da kadroda yer bulamadı. Beşiktaş'la geçen sezonun ilk yarısında 9 lig maçı 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında boy gösterdi.

Milli futbolcu, forma şansı bulamayınca maç performansının artması için Başakşehir'e devre arasında kiralık olarak gönderildi. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibiyle de toplamda 11 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, skora katkı sağlayamadı.





HAZIRLIK KAMPININ EN İYİLERİNDENDİ

Bu sezonun başında hazırlık kampında gösterdiği performansla "Ben bu takımın oyuncusuyum" mesajını veren Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in de gözüne girdi. Hazırlık maçlarında 1 gol 1 asist yaparken gösterdiği performansla ilk 11'de oynayacağının sinyallerini verdi.

Süper Lig 'in 3. haftasını tamamlayan Kartal'da Salih Uçan, 3 maçta da ilk 11'de başladı ve Alanyaspor maçında 1 gol atarken, Karagümrük maçında şık bir asiste imza attı.

ZIDANE BENZETMESİ

Ligin ilk 3 haftasındaki oyunuyla göz dolduran Salih, özellikle dün oynanan Karagümrük maçında oyunu yönlendirmesi, ara pasları, kritik hamleleriyle Zinedine Zidane'a benzetildi.

Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Gedson Fernandes gibi isimlerle forma yarışına girecek olan Salih, dünkü maç sonunda yaptığı açıklamalarla kendisine güvendiğini de gösterdi.





"BEN İYİ BİR OYUNCUYUM"

Salih Uçan, "Rekabet her zaman var, olacaktır da. Ben daha önce röportajda da söyledim. Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12’nci sezonumu yaşıyorum. Buraya şans eseri gelmedim. Şansızlık olmadığı sürece ben iyi bir futbolcuyum. Şu an hem benim, hem de takım için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz" diyerek forma yarışında kendisini göstereceğini belirtti.

Onur Erdem Bayramıç / fanatik.com.tr



