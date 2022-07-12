Fenerbahçe 'de orta sahada oluşan boşluğa Willian Arao hamlesi gelmesi bekleniyordu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha ile transfer için anlaşmış ve Willian Arao, Flamengo'ya veda etmişti. Flamengo'nun Corinthians ile oynadığı maçın kadrosunda da yer almayan tecrübeli orta sahanın gözyaşlarıyla takım arkadaşlarına veda ettiği görüntüler sosyal medyada transferin bittiği yönünde yorumlanmıştı.

Globo yazdı!

Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin transferi için geri sayıma geçtiği Willian Arao konusunda kriz çıktı. Willian Arao'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasını resmiyete kavuşturmak için Türkiye'ye gitmesi gereken izinleri hala almadığı öğrenildi. 29 yaşındaki altı numara bu gelişme sonrası Flamengo'nun antrenmanına katıldı.

Willian Arao antrenmana katıldığı anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tecrübeli orta sahanın Flamengo ile olan sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek ve güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.