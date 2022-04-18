Sezon başında çocuklarının okul problemi nedeniyle sıkıntı yaşayan Vitor Hugo’nun, lig bitiminde takımdan ayrılabileceği iddia ediliyordu. Ancak Brezilyalı stoperin ailesinin Trabzon’da çok mutlu olduğu ve çocuklarının eğitimiyle ile sorunların da kulüp yetkilileri tarafından tamamen çözüldüğü belirtildi.

2 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki stoper, kariyerini Bordo-Mavili takımda sürdürme konusunda kesin kararını verirken, menajerinden de teklif getirmemesini istedi.