Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray , yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı takımın, transfer sezonunun son gününde Rapid Wien'den aldığı genç futbolcu Yusuf Demir'in hangi statüde forma giyeceği tartışma konusu oldu.

GENÇ YETENEK

Daha önce La Liga devlerinden Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir, kariyerinde toplamda 83 resmi maça çıkan 19 yaşındaki genç oyuncu, çıktığı maçlarda 17 kez rakip kaleyi sarstı. Öte yandan 5 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Demir'in şu anki piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

YABANCI STATÜSÜNDE

Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir'in hangi statüde forma giyeceği tartışılmaya başlandı. Avusturya A Milli Takımı formasını 4 defa giyen Yusuf, FIFA kurallarına göre Türkiye A Milli Takımı'nı seçme şansını kaybetti. Türkiye adına uluslararası müsabakalarda mücadele edemeyecek olan genç yıldız, TFF tarafından yabancı statüsüne alındı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Yusuf Demir'in yabancı statüsünde sayılmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili "Yusuf Demir'in ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor." demişti.

VEDAT MURİQİ'DEN YUSUF DEMİR AÇIKLAMASI

Bir dönem Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi de Yusuf Demir konusunda düşüncesini dile getirdi. YouTube kanalı L1 Üçgen'e açıklama yapan Muriqi, "Benim için Yusuf Demir olayı çok saçma geliyor. Adam Türk oğlu Türk, Avusturya'da doğması, Avusturya Milli Takımı'nda oynaması bence bir sorun teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.