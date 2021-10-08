Formula 1’de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix’si öncesinde AlphaTauri takımı pilotlarından Pierre Gasly, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. İstanbul’da geçtiğimiz sezon da yarışan Fransız sürücü, buradaki yarışta bu sene daha da iddialı olduğunu dile getirdi.

İddialı olduğunu söyledi!

Pierre Gasly “Türkiye Grand Prix’sinde geçen sene ne yazık ki bazı sorunlar yaşadık. Özellikle yağmur lastikleriyle ilgili çok fazla problemle karşı karşıya kaldık. Takım olarak en şanssız hafta sonlarımızdan birisiydi diyebilirim. Bu yüzden de büyük hayal kırıklığı yaşadık. Ne var ki yine bu sebepten, bu sene buraya daha çok çalışarak ve çok daha hazırlıklı geldik. Geçen seneye göre daha tecrübeli ve bir çok şeye hazırlıklıyız. Bu sene burada daha iyi bir performans sergileyeceğimizden ve daha iyi yarışacağımızdan eminim” dedi.

Burak Yılmaz geçen sen çok iyi oynadı!

Gasly konuyu bir ara futbola da getirdi ve “Burak Yılmaz geçen sene çok çok iyi oynadı ve bu performansı PSG olarak bizim şampiyonluğu kaybetmemize neden oldu. Çok güçlü bir forvet. Lille’de harika bir iş çıkardığını kabul etmek gerek. Paris Saint Germain için üzücü bir sonuç doğurdu tabii bu ama sonuç olarak ben bu takımın taraftarıyım ve iyi günde de kötü günde de PSG’yi tutmaya devam ederim. Bu sezon ise umuyorum ki sezon sonunda gülen biz olacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız. Umarım Burak bir kez daha şampiyonluğumuzun önüne bir engel çıkarmaz (gülüyor)…” diye konuştu.