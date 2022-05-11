Transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başlayan Galatasaray 'da, Başkan Burak Elmas ve ekibinin rotası büyük ölçüde belli olmuş durumda. Luis Campos ve Pasquale Sensibile, sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de temaslarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, yerli takviyesi doğrultusunda ilk hedefini Umut Bozok olarak belirledi. Kasımpaşa'nın sezon başında Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı ve performansını beğenince 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı 25 yaşındaki santrfor, şu sıralarda Türk devlerinin gözdesi konumunda. 36 lig maçında 16 kez fileleri havalandırıp 7 de asist yapan Umut'un, önümüzdeki sezon bir şampiyonluk adayının formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tercihi Galatasaray olacak

Çok sayıda takımdan teklif alan Umut'tan iyi para kazanmak isteyen Kasımpaşa cephesi ise minimum 5 milyon Euro'luk bir fiyat belirledi. Golcü oyuncunun taliplerinden olan Galatasaray, bu rakamı düşürmeye çalışacak, ancak ortada çok sayıda talip olması, piyasayı bir hayli yükseltmiş durumda. Sarı-Kırmızılı kulübün bu transferdeki en önemli avantajlarından biri de Umut Bozok'un yıllardır verdiği tüm röportajlarda çocukluğundan beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmesi. Umut'un, kulüplerin anlaşması halinde tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağını da menacerine bildirdiği öğrenildi.

Metin Karabaş