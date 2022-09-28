Son dakika haberi! Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nin ardından gözler EURO 2024 Elemeleri için yapılacak kura çekimine çevrildi. Türkiye'nin bulunduğu torba ve muhtemel rakipler belli oldu. Öte yandan Millilerin gruptan çıkamaması halinde bir şansı daha var.
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 elemeleri için gruplar ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için playoff'taki rakiplerimiz belli oldu. EURO 2024 Elemeleri'nin ardından finallere katılan takımlar, 2024 yazında Almanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterecek. EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
ELEMELER İÇİN TARİH
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.
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TURNUVA FORMATI
Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi kontenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak.
24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasından Uluslar Ligi puan sıralamasına göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. Tek ayaklı yarı final ve final maçlarının ardından kazananlar belli olacak.
GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAYOFF
A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa playoff'a yükselecek.
PLAY-OFF RAKİPLERİ
İşte Playoff'taki muhtemel rakiplerimiz
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan
EURO 2024 TORBALARI
UEFA Uluslar Ligi'nde maçların tamamlanmasının ardından gözler EURO 2024'e çevrildi. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için kıyasıya mücadele verecek takımlar için torbalar şu şekilde gerçekleşti:
1. TORBA
Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. TORBA
Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. TORBA
Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. TORBA
TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. TORBA
Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. TORBA
Andorra, San Marino, Lihtenştayn
TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E GİDEBİLİR Mİ?
Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım , Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonuçlanmadığı için henüz Uluslar Ligi'nden play-off oynayacak takımlar belli değil. Ancak mevcut sıralamaya göre C Ligi'nde en fazla puana sahip takımlar şu şekilde: Türkiye, Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan. (Skorer)