Beşiktaş , geçen sezon 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ve Süper Lig’i asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal'de mutlu sona ulaştı. Ligin sona ermesinin ardından Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak için Galatasaray 'la kıyasıya bir rekabet içerisine giren Kara Kartal, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini Leicester City’den aldı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini “O nereye geleceğini bilir” mesajı ile anons etti.

3 milyon bonservis

Siyah Beyazlı ekip, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ghezzal'in bonservisi için İngiliz ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:









Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.









Galatasaray da istedi

29 yaşındaki kanat oyuncusu Leicester City’ye geri döndükten sonra Galatasaray devreye girerek Cezayirli futbolcuyu transfer etmek istemişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim’in Ghezzal’a talip olması, Beşiktaş camiasıyla ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Geçtiğimiz sezonun yıldızı

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan Rachid Ghezzal, Kara Kartal’ın elde ettiği çifte şampiyonluğun önemli mimarları arasında yer almıştı.