Kurulan şampiyonluk kadrosunu kaliteli bir golcüyle tamamlamak isteyen Trabzonspor , Parma'dan Andreas Cornelius transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer dönemi boyunca 2 kez görüşülen ancak ikna edilemeyen yıldız forvet, kurulan üçüncü temaslarda Trabzonspor’a ‘evet’ dedi.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı’nın aylar önce yönetime verdiği listenin ilk sırasında yer alan Danimarkalı forvetin transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Andreas Cornelius için Parma'ya 4.8 milyon avro ve %5 FIFA dayanışma katkısı ödeneceğini açıkladı. Bordo-mavililer, bonservis bedelini 4 taksit halinde ödeyecek.

Sözleşmedeki ilginç detay

4 yıllık sözleşme imzalanan Cornelius, 1,5 milyon Euro garanti ücret alacak. Anlaşmada Türk kulüpleri olmaması şartıyla 20 milyon euro serbest kalma bedeli yer alıyor. Cornelius, geçen sezon Parma formasıyla Serie A'da çıktığı 30 maçta sadece 1 gol atıp 5 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Danimarka ile EURO 2020'de 4 maça çıkıp 1 asist yaptı.







