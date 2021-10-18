Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme’nin durumlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması...

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres’in çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme’nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır” dedi.