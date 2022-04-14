Trabzonspor 'da Georgios Masouras sesleri yeniden yükseliyor. Devre arasında da oyuncu için girişimlerde bulunan Trabzonspor, transferi gerçekleştirememişti. Bordo-Mavililerin sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.

Olympiakos muhabirlerinden Nikos Stamatelos, Trabzonspor'un Georgios Masouras için Yunan deviyle tekrar görüşmelere başlayacağını iddia etti. Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in performanslarından memnun olan Trabzonspor'un Georgios Masouras ile kadrosundaki Yunan futbolcuları üçleyeceği belirtildi.

Yunan radyosuna açıklamalar yapan muhabir Stamatelos, aldığı bir istihbaratı paylaştı ve Trabzonspor'un bu kez daha iyi bir teklifle Olympiakos'un kapısını çalacağını, iki takım arasında kıran kırana pazarlık yaşanacağını bildirdi.