Tarihi şampiyonluğu hem Trabzon hem de İstanbul’da kutlamaya hazırlanan Bordo-Mavililer’de, eski başkanlar ve efsane futbolcular bu coşkuya ortak olacak. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Edgar ve Gervinho’nun yanı sıra kiralık gönderilen Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı gibi isimler de şölene davet edilecek. Cumartesi ise şampiyonluk maçında şehirde tam anlamıyla bayram havası yaşanacak. Millet bahçesi olan eski Avni Aker Stadı ve meydanda dev ekranlar kurulacak.

Efsaneler geliyor

Bordo-Mavili kulüp, şampiyonluk kutlamaları için hummalı bir çalışma içerisinde... Bordo- Mavililer, önce Trabzon sonrasında İstanbul’da düzenlenecek kutlamalarda, camianın önde gelen isimleriyle bu sevinci birlikte yaşamak istiyor. Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, Sadri Şener, Nuri Albayrak, Mehmet Ali Yılmaz gibi hayatta olan tüm başkanların şölene çağrılacağı öğrenilirken, efsane futbolcular da unutulmayacak. Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli, Turgay Semercioğlu, Serdar Bali, İskender Günen, Necati Özçağlayan başta olmak üzere Fatih Tekke, Hami Mandıralı, Gökdeniz Karadeniz, Şota Arveladze ve daha onlarca ismin kutlamalara yerinde tanıklık etmeleri planlanıyor.

Emek veren herkes olacak

Trabzonspor Yönetimi, sezonun ilk yarısında formayı terleten ve şampiyonlukta emekleri olan oyuncuları da es geçmeyecek. Rizespor ’a giden Yusuf Sarı, Kayserispor’a kiralanan Abdulkadir Parmak ile sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Edgar IE ve Gervinho, şampiyonluk kutlamalarına davet edilecek. Aynı zamanda gerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri gerekse Akyazı’da çalışan tüm personel, kutlamalarda mutlaka yer alacak.

3 farklı kutlama!

Antalyaspor maçında 1 puan alınması halinde işi garantileyecek olan Trabzonspor’da, ilk kutlamalar cumartesi günü olacak. Ve Akyazı’da havai fişek gösterileri yapılacak. Devamında ise Medical Park Stadı’ndaki son iç saha maçı olan Altay mücadelesinin ardından esas şölen gerçekleşecek. İstanbul’daki kutlamaların da ligin son haftasındaki Başakşehir karşılaşmasının ardından yapılması planlanıyor. O maçın 74 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda oynanması için TFF’‘ye gerekli yazılar gönderildi.

İki meydanda Akyazı atmosferi

Akyazı'daki Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktıktan sadece 4 dakika sonra tamamen biterken, stada gidemeyecekler için 2 farklı alanda dev ekranlar kurulacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, il spor güvenlik kurulunun kararıyla millet bahçesi olan eski Avni Aker Stadı ve şehir meydanında organizasyon düzenleyecek. Binlerce kişi, bu iki alanda dev ekranlarından maçı izleyebilecek. Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşla da görüşmelerin yapıldığı öğrenilirken, Medical Park Stadı’nın önünde dev ekran kurulmasına ise güvenlik nedeniyle izin çıkmadı



