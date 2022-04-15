Süper Lig 'in 33. haftasında Trabzonspor , sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Bordo mavililer maçın hemen başında sakatlık şoku yaşadı. Savunmada görev yapan Hüseyin Türkmen, 2. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Uğurcan'a geri pası verirken sağ bacağını tutan 24 yaşındaki futbolcunun, acılar içinde oyundan çıkarken sakatlandığı için üzgün olduğu görüldü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, önce Ahmetcan Kaplan'ı oyuna alacaktı ancak sonrasında kararını değiştirerek Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü. Bu değişiklik sonrasında Denswil, Hüseyin'in yerini alırken, Yusuf Erdoğan sol beke geçti.

Sağlık görevlileri, Hüseyin'e ilk müdahaleyi saha içerisinde gerçekleştirirken, Hüseyin Türkmen'in sağ üst adalesinde gerilme olduğu öğrenildi. Oyuncunun yarın MR'a gireceği ve net durumunun ondan sonra belli olacağı öğrenildi.