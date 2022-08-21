Edin Visca’nın sakatlığı sonrasında, Boşnak oyuncunun hem açığını kapatacak hem de ilerleyen zamanlarda rotasyona katkı verecek bir isim arayan Trabzonspor , bir süredir Ajax’ın genç futbolcusu Naci Ünüvar için girişimlerini sürdürüyordu. Taraflar arasında yapılan temaslarda, ortadaki pek çok pürüzün kalktığı bilgisine ulaşıldı. Buna göre 24 Ağustos’ta Kopenhag ile oynanacak karşılaşma sonrasında imzaların yüksek ihtimalle atılacağı öğrenildi.





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Ajax madde koyacak

Sözleşmenin kiralık olarak yapılacağı belirtilirken, herhangi bir satın alma maddesinin olması ise beklenmiyor. Bu arada transferde Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı’nın büyük rol oynadığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, özellikle yerli kuralı nedeniyle 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun süre bulabileceğinin altını çizdi. Bu doğrultuda Ajax’ın da sözleşmeye, ‘Forma giyme’ şartı koyması bekleniyor.







