Trabzonspor 'un sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Marek Hamsik, gençlere taş çıkarttı. Sabah'ın haberine göre; 7 lig ve 4 Avrupa maçının tamamında forma giyen tecrübeli isim, 7 maçta 985 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

Ligin son 4 haftasında ise en çok koşan isim olarak dikkat çekti. Ortalama 12 bin 500 metre, toplamda 4 haftada 50 kilometrenin üzerine çıkmayı başaran Hamsik'in koşu mesafeleri dışında dikkat çeken en önemli özelliği ise isabetli pas yüzdesi ve kilit pas oranındaki rakamları oldu.

DEĞERLERİYLE SÜPER LİG'DE İLK 5'İN İÇİNDE

Yüzde 87 pas ortalamasıyla lig standartlarının üzerinde bir görüntü ortaya koyan Slovak yıldız, koşu mesafelerinde ligdeki tüm oyuncular baz alındığında ilk 5 içerisinde yer aldı.

Maç başı ortalama 1.27 kilit pas yüzdesine ulaşırken, toplamda 507 pas atıp, bu pasların 439'unda isabet sağladı. Hamsik'i sadece Karagümrük'ten Zukanovic ve Başakşehir'den Tolga Ciğerci geçti.

Takım arkadaşı Nwakaeme'nin yüzde 71 ile zirveye çıktığı golle biten hücum organizasyonlarında ise 3. oldu.











