Trabzonspor’un tartışmasız saha içindeki lideri Jose Sosa’nın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Bordo-Mavililer’deki üçüncü sezonunu geçiren ve performansıyla takıma büyük katkı veren Sosa ile yönetim, yola devam etmek istiyor. Arjantinli futbolcunun da önceliğinin kulüpte kalmaktan yana olduğu öğrenildi. Yapılan görüşmelerde Karadeniz temsilcisinin, 35 yaşındaki takım kaptanına 1 yıllık sözleşme teklif ettiği, yıldız futbolcunun ise farklı bir teklifle geri dönüş yaptığı bildirildi. Alınan bilgiye göre Sosa’nın, 1+1 yıllık bir kontrat istediği ve bunun uzatma opsiyonu kısmında söz hakkının kendisinde olmasını talep ettiği vurgulandı.

Hayali Estudiantes’te bitirmek

Bu sezon 11 gol atan ve 11 de asist yapan Sosa, senelik 3 milyon 350 bin Euro alıyor. Ancak uzatma halinde bu rakamın altında bir paranın kendisine verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tarafların şimdilik bu noktada oldukları ve sezon sonu biter bitmez masaya oturacakları, ortak noktada buluşacakları konuşuluyor. Bu arada Arjantinli yıldızın hayali, kariyerine futbola başladığı yer olan ülkesinin önemli takımlarından Estudiantes’te noktalamak.

Çağrı Davran







