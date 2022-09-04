Sakatlıklar Trabzonspor ’un belini bükmeye devam ediyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres’in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kaldı.





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6 ay uzak kalacak!

Adale Marek Hamsik son oynanan Ümraniye maçının son bölümünde forma giyerken, ilk 4 hafta arkadaşlarını yalnız bıraktı. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe’ye bıraktı. Son olarak da Ümraniye maçında sakatlanan Dorukhan Toköz dün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat altına alındı. Sol diz ön çapraz bağlarından ve dış menisküs yırtığından operasyon geçiren oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.









Yerli sağ bek transferi

Milliyet'in haberine göre; Bu nedenle Trabzonspor’un transfer stratejisini değiştirip, özellikle yerli bir sağ bek üzerinde duracağı vurgulandı.



