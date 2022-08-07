Fırtına’nın en formda oyuncusu, tartışmasız Andreas Cornelius... Süper Kupa’daki Sivasspor mücadelesinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve maçın adamı seçilen 29 yaşındaki forvet, lige de golle başladı. İstanbulspor’a karşı kafayla ağları havalandıran Cornelius, karşılaşma sonrası Olimpiyat Stadı’nda tribünlere üçlü çektirmişti. Geçtiğimiz sezon attığı 15 golle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Danimarkalı santrfor, bu kez 20 gol barajını aşmak istiyor. Cornelius’un etkili performansı, teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Altyapısından yetiştiği Kopenhag’a karşı Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Trabzonspor ’un en büyük kozu olan Cornelius, 16 Ağustos’ta Parken Stadı’nda çıkacağı maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Danimarka basını onu konuşuyor

Cornelius’un attığı goller, Danimarka basınında da sıkça gündem oluyor. Ülkesinde çıkan haberlerde, Trabzonspor’un 1 numaralı hücum silahı olarak gösterilen Cornelius’un, Play-Off turunda Kopenhag’ı çok zorlayacağı ve yıldız isme mutlaka özel önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.