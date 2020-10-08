Son dakika haberi: Trabzonspor, Yılmaz Aktaş'ı transfer etti

Trabzonspor'da flaş gelişme... Altyapıya transfer ettiği ve geliştirdiği futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor, Alman ekibi Hohenlind'den 2003 doğumlu kaleci Yılmaz Aktaş'ı kadrosuna dahil etti.

08 Ekim 2020, Perşembe 08:29 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Trabzonspor, Yılmaz Aktaş'ı transfer etti

Altyapıya transfer ettiği ve geliştirdiği futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha geldi. Trabzonspor, 2003 doğumlu kaleci Yılmaz Aktaş'ı kadrosuna kattı. Almanya Köln doğumlu olan 17 yaşındaki file bekçisi son olarak Alman ekibi Hohenlind'in kalesini koruyordu.

Zaman zaman A takımla idmanlara çıkan genç kaleci henüz 18 yaşını doldurmaması sebebiyle profesyonel sözleşmeye imza atamadı.


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