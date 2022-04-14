Son dakika haberi... Trabzonspor yeni sayfa açacak!

Trabzonspor bu sezon rekorlar kırarak işi bu noktaya getirdi. Artık şampiyonluğun resmileşmesi için geri sayımın bitmesi bekleniyor. Ancak son 3 maçtaki puan kayıpları yüzünden Fırtına hedefine ulaşmakta gecikti. 27 Nisan'dan önce şampiyonluğa ulaşıp en erken şampiyon olma rekorunu Fenerbahçe 'nin elinden almak isteyen Bordo-Mavililer, arka arkaya gelen kayıpların ardından Karagümrük maçıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İlk yarıda 2-0 kazandı

Rize'de 3 penaltı golüyle kaybedilen maçın ardından iç sahada öne geçip Beşiktaş ile berabere kalan Trabzonspor geçen hafta da Gaziantep FK deplasmanında ilk yarıda golcüsü Cornelius ile direğe takılıp 0-0 kalmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı daha fazla kayıp istemediğini oyuncularına iletti. Fırtına cuma günü yeniden kazanmaya başlayıp hem moral bulmak hem de şampiyonluk için bir engeli daha aşmanın keyfini yaşamayı hesaplıyor. Trabzonspor sezonun ilk yarısında oynanan maçta Karagümrük’ü 2-0 yenmişti.

İlk yarıyı yakalayamadılar

Trabzonspor sezonun ilk yarısında Kayseri galibiyetiyle başlayan bir seri yakalamış ve Fenerbahçe, Göztepe, Rize, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük ile Ad ana Demir'i yenerek 8 maç üst üste kazanmıştı. Fırtına sezonun ikinci yarısında aynı tempoyu sürdüremedi. Bordo-Mavililer biri uzatmada olmak üzere 3 penaltı golüyle Rize'ye yenildi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Karadeniz ekibi ilk yarıda devirdiği takımlardan sadece Kayseri ile Göztepe'ye rövanşta da puan vermedi.