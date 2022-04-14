Son dakika haberi! Trabzonspor Patric ile ilgileniyor

Sezon sonu yaklaşırken transfer gündemi de yoğunlaşmaya başladı. İddialardan biri de Trabzonspor ile ilgili. İtalya'nın Tuttomercato sitesinde yer alan habere göre Bordo-Mavililer İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio forması giyen Patric ile ilgileniyor.

Haberde, Fırtına'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoper için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Bir dönem Beşiktaş 'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen 28 yaşındaki savunma oyuncusu için ise kulübü Lazio'nun da yeni bir teklif yapacağı, ayrıca Valencia'nın da oyuncuyu istediği belirtildi.