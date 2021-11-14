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Son dakika haberi! Trabzonspor Nwakaeme’nin sözleşmesini uzatıyor

Uzun süredir Nwakaeme’nin konratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Daha önce kapıyı yüksekten açan Nijeryalı yıldız, bu kez ücretinde yapılacak iyileştirmeye sıcak bakıyor.

14 Kasım 2021, Pazar 09:54 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Trabzonspor Nwakaeme’nin sözleşmesini uzatıyor

Trabzonspor ’da bir yandan takıma yapılacak takviyeler için uğraşılırken, diğer taraftan iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Nwakaeme konusunda ciddi bir hamle yaptı.

2+1 yıllık teklif

Uzun süredir Nijeryalı yıldızın kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren Bordo- Mavililer, 2+1 yıllık teklif sunarken, Nwakaeme’nin 1.5 milyon Euro’luk yıllık ücretinde de iyileştirmeye gidilecek. Daha önce kapıyı yüksekten açan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, son teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Nwakaeme’nin maaşının 2 milyon Euro seviyesinin üstüne çekilmesi beklenirken, sözleşmesinde bir takım başarı ve şampiyonluk bonusları da yer alacak. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısı başlamadan bu işe resmiyet kazandırmayı hedefliyor. Nwakaeme’nin uzlaşmaya yakın tavrı, süreci daha da hızlandırabilir.

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