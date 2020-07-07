Trabzonspor'da son dakika haberi... Trabzonspor, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardığı Muhammet Tapa Tepe ile ön sözleşme imzaladı. TS CLUB’tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan’ın katılımıyla gerçekleşen törende 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe, ilk transfer tescil döneminde kendisini Trabzonspor'a bağlayacak ön sözleşmeye imza attı.





Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Orhan imza töreninde yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir. Her dönemde Türkiye’de ve Avrupa’da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımız kadromuza kattık. Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe’ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum” dedi.

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım” dedi.





Trabzonspor'un imza töreni öncesi yaptığı KAP açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır."



