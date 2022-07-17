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Son dakika haberi! Trabzonspor kampından 3 güzel haber

Sakatlıklarını tamamen atlatan Denswil ve Dorukhan Toköz takımla antrenmanlara katılırken, Uğurcan Çakır da iyileşti. 3 yıldız için 20 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampı yüksek tempoda geçecek.

17 Temmuz 2022, Pazar 08:47 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Trabzonspor kampından 3 güzel haber

Sağ arka adalesinden problem yaşayan Stefano Denswil, geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlarken, tam anlamıyla hazır hale geldi. Sezon biter bitmez A Milli Takım ’a giden Dorukhan ve Uğurcan Çakır’dan da güzel haberler var. Ağrı probleminden kurtulan Fırtına’nın iki yıldızı, sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

3 günlük izinde bu futbolculara özel program verilirken, Avusturya kampı onlar için daha yoğun geçecek. Performans ekibinin, Slovenya etabındaki çalışmalarda fazla yükleme yapamadığı 3 oyuncuya, ikinci etapta kondisyon ağırlıklı program uygulayacağı öğrenildi. Karadeniz ekibinin Avusturya kampı 20 Temmuz’da başlayacak.

Kupaya hazır olacaklar

Teknik direktör Abdullah Avcı, 30 Temmuz’da Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa Finali’ne kadar 3 oyuncunun da tam anlamıyla hazır hale getirilmesini istiyor. Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor ’un vazgeçilmezi olan Uğurcan, Dorukhan ve Denswil’den, bu sene de beklenti oldukça büyük.

Serkan Hacıoğlu

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