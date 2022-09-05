Son dakika haberi! Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

Son günlerde yaptığı transferlerle kabuk değişimine giden Trabzonspor , 5 haftada 10 puan topladı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 3 gol gördü ve 13 puanla averajla 2. sırada yer almıştı.

3 galibiyet aldılar

Karadeniz ekibi bu sezon ise 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü ve 10 puan topladı.

Özellikle ligin 3. haftasında Antalyaspor deplasmanında gelen 5-2’lik mağlubiyet keyifleri kaçırdı. Abdullah Avcı’nın takımı ayrıca 4. haftada da evinde Galatasaray ’la 0-0 berabere kaldı.

‘Daha güçlü döneceğim’

Ümraniyespor maçında şanssız bir sakatlık geçirerek ön çapraz bağlarından ameliyat olan Dorukhan Toköz, sosyal medya üzerinden mesaj yayınladı. Daha güçlü döneceğini aktaran milli futbolcu, “Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. EvelALLAH her şey daha güzel olacak, sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı. (Milliyet)