Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a satılmasının ardından transfer harekâtını hızlandıran Trabzonspor , ilk takviyeyi orta sahaya yaptı. Bordo- Mavililer, Levante forması giyen Enis Bardhi’de mutlu sona ulaştı. Esas mevkisi 10 numara olan 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı yıldızla her konuda anlaşan Fırtına, Levante’yi de 3 milyon Euro civarında bir rakama ikna etti. Bonservis bedelinin taksitler halinde ödeneceği belirtildi. Orta sahanın merkezinde ve kanatta da görev yapan Bardhi, 2017’de Levante’ye transfer olmuştu. 5 sezonluk La Liga kariyerinde 148 maça çıkan başarılı oyuncu, 23 gol atarken, 13 asist yaptı.

Listeye adı yazdırılacak

Levante’nin küme düşmesinin ardından ayrılma kararı veren Bardhi’nin kısa sürede Türkiye’de olması ve Trabzonspor’la antrenmanlara çıkması bekleniyor. Bordo-Mavililer, Enis Bardhi transferi için KAP duyurusu yapmaya hazırlanırken, oyuncunun adı Kopenpag maçları öncesi UEFA’ya verilecek listeye yazdırılacak.

2016’da 8 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan Dortmund’a transfer olan Bartra için 2018’de Real Betis 10 milyon Euro bonservis ödemişti. 31 yaşındaki stoperin kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı.

İspanyadaki diğer hedef Bartra

Fırtına, uzun süredir gündemde olan Marc Bartra için yeniden temaslara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği 31 yaşındaki İspanyol stoper, Trabzonspor’un öncelikli hedeflerinden biri konumunda. Real Betis’le görüşmelerini sürdüren Bordo- Mavililer, diğer yandan yıldız savunmacıyı ikna etmeye çalışıyor.

Real Betis’in bonservis beklentisi 4 milyon Euro. Kulüplerin uzlaşma zeminini oluşturması zor gözükmüyor, ancak Bartra’nın yıllık ücret talebi yüksek. Bu konuda pazarlıklar devam ediyor. İspanyol basınına göre ise Bartra Türkiye’ye gitmeye pek sıcak bakmıyor ve bu nedenle maaş çıtasını yüksek tutuyor. Listedeki diğer adaylarla da görüşme halinde olan Trabzonspor, en geç 1 hafta içinde sağ stoper transferini bitirmeyi hedefliyor.