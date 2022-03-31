Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Milli ara sonrasında 31. hafta dev maça sahne olacak. Lider Trabzonspor, Avrupa'ya gitme hesapları yapan Beşiktaş 'ı konuk edecek. Son haftalarda çalkantılı bir dönem geçiren MHK, bu karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Geçtiğimiz gün görevden alınan hakemler, TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş ve görevlerine geri iade edilmişti. Ancak Merkez Hakem Kurulu göreve geri dönen hakemlere bu hafta Süper Lig'de maç vermedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Antalya'da gerçekleştirilen hakem seminerinde "Tahkim Kurulu kararı bozdu ama biz bu hakemlere görev vermeyeceğiz" demişti.

İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri

2 Nisan Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe : Atilla Karaoğlan

16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol

20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz