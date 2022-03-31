Son dakika haberi! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! MHK o isimlere görev vermedi
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın hakemi belli oldu. TFF Tahkim Kurulu tarafından görevlerine geri dönmesi kararlaştırılan hakemlere bu hafta maç verilmedi.
Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Milli ara sonrasında 31. hafta dev maça sahne olacak. Lider Trabzonspor, Avrupa'ya gitme hesapları yapan Beşiktaş 'ı konuk edecek. Son haftalarda çalkantılı bir dönem geçiren MHK, bu karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Geçtiğimiz gün görevden alınan hakemler, TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş ve görevlerine geri iade edilmişti. Ancak Merkez Hakem Kurulu göreve geri dönen hakemlere bu hafta Süper Lig'de maç vermedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Antalya'da gerçekleştirilen hakem seminerinde "Tahkim Kurulu kararı bozdu ama biz bu hakemlere görev vermeyeceğiz" demişti.
İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri
2 Nisan Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe : Atilla Karaoğlan
16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol
20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz