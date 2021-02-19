Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maç sonunda bordo mavili takımın başkan Ahmet Ağaoğlu, son dakika basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Yükselen bir grafik var. Özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra Galatasaray maçı hariç maç kaybetmedik. Kazanma alışkanlığı sürekli olarak hocanın tekrarladığı bir şey vardı. Kazanma alışkanlığı... Bugünkü çaba skoru getirdi. Hoca gibi ben de puanları saymıyorum. Sadece dördüncüyüz onu biliyorum. Yenilmezlik serisi galibiyet serisi bir şey ifade etmiyor. Puan kaybettiğiniz zaman sıfırdan başlıyorsunuz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Ona odaklanacağız. Takımda eksikler var. Hem Covid süreci hem de sıkıştırılmış lig oyuncuların fizik gücü ve dayanıklılığını ciddi şekilde etkiliyor. Kalan maçlarda da bu eksiklikleri yaşayabiliriz.

"ALT YAPIDAKİ OYUNCULAR ŞANS BULUYOR"

Mutlu olduğum durum ise genç oyuncuların forma şansı bulması. Kağan örnek olarak. Çok umut vaat eden genç futbolcumuz. Bana göre mükemmel oynadı ve uzatmalarda mutlak pozisyonu ayağıyla çıkardı. Alt ligler oynanmıyor biliyorsunuz. Bu genç oyuncularımızın bu tür maçlarda kadroda yer bulması maç tecrübesi edinmesi olumlu bir olay.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Kazandığımız maçlara bakıyoruz, önümüzdeki maça konsantre oluyoruz. Trabzonspor şampiyonluk yarışı içinde olan ve olması gereken bir takım. Şimdiden şampiyonluk ile ilgili cevap verebileceğim bir şey değil. Sezonu kim nerede nasıl tamamlayacağını hep birlikte göreceğiz. Maç maç bakıyoruz. Kazandığımız maçtan sonra, bizim için Başakşehir artık bitti, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz.

"İNANMIŞLIĞI GÖRÜYORSUNUZ"

Takımın oynadığı ilk 7-8 maça bakıp hocanın geldiği maçlara bakınca Abdullah Avcı'nın etkisi ortaya çıkıyor. Futbol bilgisi sıradan olan birisi dahi bu yorumu kolayca yapabilir. Yalnız sadece oyun olarak değerlendirmeyin değişimi... Psikolojik olarak, inanmışlık olarak oynayan bir takım var. 31-32 yaşındaki Nwakaeme'den tutun da 17 yaşındaki Kağan'a kadar bu inanmışlığı görüyorsunuz.

SEYİRCİ AÇIKLAMASI

Ligin çok önemli bir bölümünün seyircisiz oynandığı yerde kalan maçların seyircili oynanması rekabet açısından çok doğru bir şey olmaz. Pandeminin nasıl seyir ettiğini görüyoruz. Aşı diyorsunuz ancak sinema, tiyatro, kafeler kapalı. Tüm insanların tek eğlencesi futbol maçları. Haftada 1 kere naklen yayın yapılıyor. Bunun en etken oyuncuları futbolcular. Aşı diyorsunuz, bu aşılanmaya saygı duyuyorum. Öncelikler sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve 60 yaş üstü insanlarımız. Ancak futbolcular için aşılar da temin edilebilirdi. Takımımızda 13 oyuncu Covid nedeniyle 2-3 hafta olamayacak. Sadece bizim takımımızda değil, diğer takımlar da çok ciddi şekilde sıkıntı yaşadık. 35 kişilik takım içerisinde bu virüsü kontrol altına alabilmiş değiliz. Bu sezonun da böyle bitmesi gerekir.

Fenerbahçe maçı Başakşehir önem derecesiyle aynı. Trabzonspor her maça aynı ciddiyet ile çıkıyor. Fenerbahçe maçına da aynı ciddiyetle çıkacağız.