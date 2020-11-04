Son dakika haberi: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adam ile 7. hafta oynanan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırmıştı. Yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, kararını verdi. Antalyaspor ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Tamer Tuna ve son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile ilgilenen Bordo Mavili ekip, tercihini Avcı'dan yana kullandı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre Trabzonspor, ismi Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı. 57 yaşındaki teknik adamın ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi.

8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu; Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'un ardından takımı Abdullah Avcı'ya emanet edecek.

Son olarak Valencia'da çalışan İspanyol teknik direktör Marcelino'nun da ismi Trabzonspor ile ciddi şekilde anılıyordu.