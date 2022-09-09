Son dakika haberi! Trabzonspor 10 kişiyi işe alacak!

Trabzonspor ’da daha önce de belirtiğimiz üzere medya biriminde ciddi bir yapılanma söz konusu.. Sayıları 4-5’i bulan ayrılıklar gerçekleşti. Youtube kriziyle başlayan süreç performans yetersizliğine kadar gitti.

61Saat'in haberine göre; Şimdi Trabzonspor medya birimini tamamen yeniliyor. Kulüp kendisine güvenen ve istenilen şartları karşılayan herkesle görüşme yapacak. Bunun için ise bir ilan yayınlayacak ve yeterlilik düzeyi yerinde olan isimlerle görüşme yapacak.

Uzun süredir bu bölgede sorun yaşayan Trabzonspor’un 10’a yakın kişiyi işe alacağı öğrenildi. Kulüp böylelikle bölgede hem atılım yapmış olacak hem de yeni bir düzen sağlamış olacak.











