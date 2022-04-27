Trabzonspor , şampiyonluk şovuna antrenmanla başlayacak. Bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesindeki son idmanı taraftarlara açacak.

Haftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi yapacağı son idmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Bordo-mavili takım ve taraftarlar, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30’da Medical Park Stadı’nda Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak.

Bordo-mavili taraftar, son olarak Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğündeki takımla, 14 Şubat 2020 tarihinde, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.

Şampiyonluğun bir puan uzağında olan takımın, zorlu mücadele öncesi taraftara açık yapacağı idmanı için Medical Park Stadı’nda da hazırlıklar başladı. Takımlarının şampiyonluk coşkusunu ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’nı geçirmek için kente akın eden taraftarın, idmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kalabalık gruplar nedeniyle oluşması muhtemel izdihamın önlenmesi için güvenlik ekipleri ve emniyet güçleri hazırlıklarına erkenden başladı.

Nüfusu 2 milyon olacak

İki bayramı bir arada yaşayacak olan Trabzon’a adeta akın başladı.

Bordo-mavililerin şampiyonluğuna tanıklık etmek isteyen taraftar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye’nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Hava yolu şirketleri, günlük ortalama 15 olan sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40’ın üzerine çıkardı. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon’da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor.

Kent nüfusunun bu hafta sonundan itibaren 2 milyona ulaşması bekleniyor.

Avcı’dan kariyer rekoru

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla kariyer rekoru kırdı. 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, bordo-mavililerin başında ise sezon tamamlanmadan 34 maçta 76 puan toplayarak, kariyerinin en çok puanını topladığı dönemi yaşadı.

Karadeniz ekibinin teknik patronu, 532 günlük Trabzonspor kariyerinde Süper Kupa’nın ardından şampiyonluk kupası için gün sayıyor. 10 Kasım 2020’de bordo-mavililerin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde önemli bir kariyer elde etti. 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu, bu sezon Trabzonspor’un başında yaşamak için gün sayan Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin ise en yüksek puanını topladı. (Milliyet)