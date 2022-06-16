Son olarak Euroleague takımlarından Panathinaikos OPAP Athens’i çalıştıran Dimitris Priftis, 2016 yılında Aris’in başındayken Yunanistan Ligi’nde “Sezonun en iyi başantrenörü” seçilmişti. 2017-2021 yılları arasında UNICS Kazan’da görev alan Priftis, 2020-2021 sezonunda Rus ekibini Eurocup ve VTB Ligi finalisti yapmış, geride kalan sezona ise Panathinaikos ile Yunanistan Süper Kupası’nı havaya kaldırarak başlamıştı. Deneyimli koç, Panathinaikos’taki başantrenörlük görevinden Nisan 2022’de ayrılmıştı.

TOFAŞ, yeni başantrenör Dimitris Priftis’a “TOFAŞ ailesine hoş geldin” dedi ve basketbol takımının başında kendisine başarılar diledi.

DIMITRIS PRIFTIS KİMDİR?

27 Ekim 1968, Yunanistan doğumlu olan Dimitris Priftis, 1998 yılından bu yana antrenörlük yapmaktadır.

2003-2009 Yılları arasında AEK Athens ve 2009-2010 sezonunda Aris Thessaloniki kulüplerinde yardımcı antrenörlük yapan Priftis, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Enosi Kalathosfairisis Kavala; 2012-2013 sezonunda ise Ikaros Kallitheas'ın başantrenörlüğünü gerçekleştirdi.

2013-2014 Sezonunu Panathinaikos Athens’de yardımcı antrenör olarak geçiren Dimitris Priftis, 2014-2015 sezonu öncesinde başantrenör olarak Aris Thessaloniki’nin başına geçti ve üst üste 3 sezon bu kulüpte görev yaptı. Aris ile Yunanistan ligi şampiyonluğu yaşayan ve 2016 yılında ana vatanında “yılın en iyi antrenörü” seçilen Priftis, 2017 yılında ise Rus VTB United League kulübü UNICS Kazan’ın başantrenörü oldu.

UNICS Kazan ile birlikte üst üste 4 sezon geçiren Dimitris Priftis, Rusya temsilcisini 2018-2019 sezonunda Eurocup ve VTB Ligi’nde yarı finallere; 2020-2021 sezonunda ise Eurocup ve VTB Ligi finalistliğine taşıyarak Euroleague biletini almasını sağladı.

2021-2022 Sezonu öncesinde Euroleague temsilcisi Panathinaikos OPAP Athens ile sözleşme imzalayan Dimitris Priftis, Yunanistan Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak başladığı sezonda, buradaki görevinden Nisan 2022’de ayrıldı.

Priftis ayrıca 2008-2012 yılları arasında ve 2014'ten bu yana Yunanistan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda da görev aldı. Başarılı çalıştırıcı, milli takım kariyerinde yardımcı antrenör olarak 2008 FIBA ​​Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası, 2008 Yaz Olimpiyatları, EuroBasket 2009, 2010 FIBA​​Dünya Şampiyonası, EuroBasket 2011, 2012 FIBA ​​Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası, 2014 FIBA ​​Basketbol Dünya Kupası, EuroBasket 2015 ve 2016 Torino FIBA ​​Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası deneyimleri yaşadı.