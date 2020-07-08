Son dakika haberi.. Süper Lig 'de gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı belli oldu! Son günlerde çok konuşulan "yabancı kuralı" hakkında TFF kararını verdi. TRTSpor'un verdiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde 12 yabancıya indirilmesi konuşulan Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak

Sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak