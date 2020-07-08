Son dakika haberi | Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu
Son dakika haberi..Yabancı kuralı belli oldu! Süper Lig'de son günlerde çok konuşulan yabancı kuralı hakkında TFF kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde 12 yabancıya indirilmesi konuşulan Süper Lig'de mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak
Son dakika haberi.. Süper Lig 'de gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı belli oldu! Son günlerde çok konuşulan "yabancı kuralı" hakkında TFF kararını verdi. TRTSpor'un verdiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde 12 yabancıya indirilmesi konuşulan Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak
Sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak