Süper Lig'de 24. hafta geride kaldı. Alınan sonuçlar ve puan durumunun etkisiyle Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, oranlar bazındaki favori durumunu değişmedi.

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İşte Süper Lig 24. hafta şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 1.05

Konyaspor: 6.00

Beşiktaş : 30

Fenerbahçe : 30

Adana Demir: 40

Alanyaspor: 40

Başakşehir: 40

Gaziantep: 200

Hatayspor: 300

Kayserispor: 500

Karagümrük: 500

Galatasaray : 700

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