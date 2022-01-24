Son dakika haberi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi...
Son dakika haberi... Süper Lig'de 23. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, 1.10'luk oranla favoriliğini sürdürdü. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni oranları...
Süper Lig'de 23. hafta geride kaldı. Alınan sonuçlar ve puan durumunun etkisiyle Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, oranlar bazındaki favori durumunu değişmedi.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
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İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:
Trabzonspor: 1.05
Konyaspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 20.00
Alanyaspor: 30.00
Başakşehir: 50.00
Adana Demirspor: 75.00
Hatayspor: 100.00
Gaziantep FK: 300.00
Galatasaray: 500.00