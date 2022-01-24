Süper Lig'de 23. hafta geride kaldı. Alınan sonuçlar ve puan durumunun etkisiyle Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, oranlar bazındaki favori durumunu değişmedi.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

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İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 1.05

Konyaspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 20.00

Alanyaspor: 30.00

Başakşehir: 50.00

Adana Demirspor: 75.00

Hatayspor: 100.00

Gaziantep FK: 300.00

Galatasaray: 500.00

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