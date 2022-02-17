Süper Lig'de heyecan 26 hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde bu hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atama sonrasında geçtiğimiz hafta oynanan ve tartışılan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'a görev verilmedi. Ayrıca geçtiğimiz haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Konyaspor maçını yöneten Mete Kalkavan da görev alamayan isimler arasında yer aldı.

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İşte Süper Lig'de 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler:

18 Şubat Cumartesi

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor (Atilla Karaoğlan)

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor (Ali Palabıyık)

19.00 Beşiktaş - Altay (Volkan Bayarslan)

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Kadir Sağlam)

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor (Mert Güzenge)

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor (Yasin Kol)

21 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Galatasaray (Arda Kardeşler)



