UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na karşı şok bir yenilgi alan A Milli Takım 'da teknik direktör Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam otoriteler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken yolların ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu doğrultuda sürpriz bir isimle görüşme yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

KUNTZ VE HAMİT ALTINTOP'A ELEŞTİRİ

UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisi tam bir şok etkisi yarattı. A Milli Takım'ın saha içindeki etkisiz görüntüsü sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz büyük eleştiri topladı. Maçın ardından TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un da açıklamaları kamuoyunda eleştirilere neden oldu.





STEFAN KUNTZ'TAN İSTİFA CEVABI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları ile oynanan karşılaşmanın ardından istifa söylentilerine cevap verdi. Kuntz, "Şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil. Evet durumumuz acıtıcı, üzücü. İlk başta zor bir hedefimiz vardı. Playoff hedefini zorladık, yaptık. Portekiz maçında bitime 5 dakika kala penaltıyı atamadık. O iş öyle kapandı. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik. Bunu yaptık. Tüm ekibim burada çalışıyoruz başarı için. Kuntz olarak söyleyebilirim ki asla vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Şu durum beni daha çok motive etti. Daha fazla emek vereceğim, uğraşacağız." dedi.

TFF'DE KRİZ TOPLANTISI

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa’nın en zayıf ülkelerinden Lüksemburg ve Faroe Adaları’na karşı alınan başarısız sonuçları masaya yatıracak. Mehmet Büyükekşi başkanlığında yapılacak kritik toplantıda, A Milli Takım’daki sorunların tamamı kapsamlı biçimde ele alınacak.

Teknik heyet değişikliğini en son ihtimal olarak belirleyen yönetimin, ilk etapta takım içerisindeki problemleri çözmeye odaklanacağı belirtildi. Bu konuda Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz’dan geniş kapsamlı bir rapor bekleyen TFF yönetiminin, en doğru kararları almaya çalışacağı belirtildi.

Öte yandan sonuçlardan bağımsız olarak ve daha önce planlaması yapılan üst düzey değişimlerin önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı aktarıldı.

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KUNTZ VE ALTINTOP'TAN OYUNCULARA SERT SÖZLER

Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop, A Milli Takım kampına davet edilen her futbolcunun sahada gereken performans ve mücadeleyi ortaya koymak zorunda olduğuna vurgu yaptı. Altıntop’un grupta elde edilen liderliğe rağmen son 2 karşılaşmada takımın koşmamasına ve gerekli mücadelenin sergilenmemesine anlam veremediğini dile getirdiği aktarıldı. Bir hayli moralsiz olan ay-yıldızlı oyuncuların, “Bu futbol size yakışıyor mu?” diye soran Kuntz ve Altıntop’un sözleri karşısında sessiz kaldıkları da kaydedildi.

SÜRPRİZ GELİŞME! 'MEHMET BÜYÜKEKŞİ GÖRÜŞME YAPTI'

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği sorgulanırken Milliyet yazarlarından Ercan Güven, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görüştüğü teknik adamı köşesine taşıdı.

Ercan Güven'in yazısı şu şekilde;

"Henüz Faroe Adaları’nda nakavt olmamış, Lüksemburg’dan yediğimiz kroşe ile sersem sepelek dolaşırken vahim gidişi gören Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış.

Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba’ya teyit ettirmiş. “Evet” demiş Aybaba, “Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla”… Pazar günü köşesinde yazdı Yurttaş.Perşembenin gelişi çarşambadan belli ya… Büyükekşi-Aybaba görüşmesinden birkaç gün sonra, yani pazar gecesi üstüne bir de Faroe Adaları rezaleti eklendi. A Milli Takım kuzey Atlantik’te sulara gömüldü. Maç bitti, TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop TRT canlı yayın ekibinin yanına damladı ve masaya elini vura vura “çatlasanız da patlasanız da yola Kuntz’la devam edeceğiz” dedi mealen!

Hadi vatandaşa karşı bu cüretkarlığı bir kenara koyun, Başkan hoca arıyor, milli takım sorumlusu neredeyse ona da ayar veriyor.Tuhaf mı?..Daha tuhafı var:“Faroe Adaları 2 - Türkiye 1”.Harbiden (bu tabir Hamit Bey’e aittir) sert yaptı sayın Altıntop. Şenol Güneş zamanında da UEFA C Ligi’ne düşmüşüz mesela… Kuntz ile birlikte çekip çıkarmışlar bizi oradan. Planlar, projeler, vatan, millet, eğitim, alt yapı… Bir ara “canlı yayında İstiklal Marşı okur mu acaba” diye düşünmedim değil! Bize rağmen çabalıyorlarmış demek ki. Futbolcu kardeşlerimizin durumunu düşüneceğimize ortaya hoca isimleri atıp karmaşa yaratıyormuşuz falan.

Ekranın altında nal gibi “Faroe Adaları 2 - Türkiye 1” yazmasa ikna olacağız harbiden!Yahu o futbolcu kardeşlerimiz değil mi işlerini yapamayan, koşmayan, tekmeye ayağını sokmayan? Üzülsünler tabi.Sayın Kuntz’a gelince… Gözleri dolu dolu bizi ne kadar sevdiğini, olaya iş ahlakının bile üstünde sevgi ile yaklaştığını falan anlatıp TV eleştirmenliğine geçiyor ne alakası varsa. Yanlışlar, yalanlar doluymuş spor ekranları. Buna “boğuntuya getirmek” derler argoda.

O yüzden mi yenildik seksen basamak altımızdaki takıma?Hayır; Türk futbolunun gerçeği buymuş! Hoca değişse de değişmezmiş.Hem suçlu hem güçlü dedikleri bu galiba!Bir de “futbolcularımı şikayet etmem” şövalyeliği yok mu?.. Hadi canım oradan!Soruyor gazeteci; “İlk on birimiz olmayınca yenildik diyorsunuz. Oysa 30-40 kişilik bir futbolcu havuzu var milli takımın”.Yanıt; “Öyle değilmiş demek ki”!Yani, esas takımdan sonra gelenler “İbiş” sanki. “Efendi” kim belli. Bu mudur futbolcuları korumak?

Şimdi ortada şöyle bir durum var:Futbolcular çok üzgün onlara dokunmayın.Stefan Kuntz canla başla çalışıyor, ona ilişmeyin.Hamit Altıntop, Türk futbolunu kurtarmanın eşiğinde sakın eleştirmeyin.İtaat edin. Kapatın defteri. Önünüze bakın.Madem çocuk yerine koyuyorsunuz “uf oldu, geçti” deyin bari.Yahu biz ezildik, büzüldük, utandık milli takımı izlerken. Hamit Bey bir de masaya vuruyor kafamıza vurur gibi. İnsanları soğutuyorsunuz milli takımdan, sonra da marka değerinden falan bahsediyorsunuz.

Takım yenilebilir. Ama elinden geleni yapar. Koşar en azından. Oynamıyorlarsa oynatamayan kim? O oynatamayan hocayı kim tayin etti?Faroe Adaları 2 - Türkiye 1…Kimden soracağız hesabını? (Skorer)