Son dakika haberi! Sörloth için yeni adım...

Beşiktaş 'ta gündemde ilk sırada golcü transferi var. Bu anlamda listenin ilk sırasındaki isim Alexander Sörloth. Norveçli futbolcunun kulübü RB Leipzig, 11 milyon Euro peşin para isteyince Siyah-beyazlılarda alternatif isimlere yöneldi.

Fakat Alman kulübünün talebine karşılık yeni resmi teklif sunuldu. Kara Kartal, 7. 5 milyon Euro'nun yanında sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi. Norveçli futbolcunun da İstanbul’a gitmek istediğini kulübüne bildirmesi ve bu yönde talepte bulunması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in ikinci sırasında Wout Weghorst vardı.

Şok açıklama...

Fakat dün flaş bir gelişme yaşandı. Transferinde sona yaklaşılan Hollandalı’nın temsilcisi şok açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun temsilcisi, “Vout Avrupa kupalarında oynamayı çok istiyor.

Ülkesi, Almanya, İngiltere ve İspanya’dan teklifler var. Biraz süre isteme kararı aldı” ifadelerini kullandı. Bu beklenmedik talep sonrası Kartal, yeniden diğer adayları elde tutmak için yeni yol haritası belirledi.