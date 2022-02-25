Son dakika haberi! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı sonrasında büyük tehlike!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag'a elenmesinin ardından Türkiye'nin de ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu da belli oldu. Avrupa'da sadece Galatasaray'ın kaldığı ülkemiz için gelecek sezonlar Avrupa tehlikeye giriyor.
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibine deplasmanda da 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 kaybetmesinin ve diğer maçların da tamamlamasıyla birlikte Türkiye, 26.900 puan ile UEFA Ülke Puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya geriledi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 101.355
2- İspanya: 91.427
3- İtalya: 73.902
4- Almanya: 71.499
5- Fransa: 57.081
6- Portekiz: 51.049
7- Hollanda: 45.700
8- Avusturya: 38.450
9- İskoçya: 34.700
10- Rusya: 34.482
11- Sırbistan: 32.875
12- Ukrayna: 31.800
13- Belçika: 30.600
14- İsviçre: 29.675
15- Yunanistan: 27.200
16- Çekya: 27.200
17- Hırvatistan: 27.150
18- Danimarka: 26.975
19- TÜRKİYE: 26.900
İLK 15'E GİREMEZSEK NE OLUR?
İlk 15'e giremememiz durumunda 2023/24 sezonunda Avrupa'ya gidecek Türk takımı sayısı 5'ten 4'e düşecek. Devler Ligi'ndeki takım sayımız 2'den 1'e inecek ve Süper Lig şampiyonu ön eleme oynayacak.
Avrupa'da tek temsilcimiz Galatasaray
Öte yandan, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülkemizi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün çekilecek kuradan sonra belli olacak.