Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibine deplasmanda da 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 kaybetmesinin ve diğer maçların da tamamlamasıyla birlikte Türkiye, 26.900 puan ile UEFA Ülke Puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya geriledi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 101.355

2- İspanya: 91.427

3- İtalya: 73.902

4- Almanya: 71.499

5- Fransa: 57.081

6- Portekiz: 51.049

7- Hollanda: 45.700

8- Avusturya: 38.450

9- İskoçya: 34.700

10- Rusya: 34.482

11- Sırbistan: 32.875

12- Ukrayna: 31.800

13- Belçika: 30.600

14- İsviçre: 29.675

15- Yunanistan: 27.200

16- Çekya: 27.200

17- Hırvatistan: 27.150

18- Danimarka: 26.975

19- TÜRKİYE: 26.900

İLK 15'E GİREMEZSEK NE OLUR?

İlk 15'e giremememiz durumunda 2023/24 sezonunda Avrupa'ya gidecek Türk takımı sayısı 5'ten 4'e düşecek. Devler Ligi'ndeki takım sayımız 2'den 1'e inecek ve Süper Lig şampiyonu ön eleme oynayacak.

Avrupa'da tek temsilcimiz Galatasaray

Öte yandan, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülkemizi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün çekilecek kuradan sonra belli olacak.